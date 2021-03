Lenovo Tab P11 Pro, in Italia il tablet Android di Lenovo più potente di sempre

Svelato per la prima volta nel corso dell'IFA 2020, il tablet Lenovo Tab P11 Pro si propone come un prodotto 2 in 1 senza compromessi, progettato per offrire un'esperienza ottimale a 360 gradi, dall'uso professionale alla streaming video ad alta qualità, grazie a una serie di feature che gli permettono di primeggiare nell'ambito multimediale.

Si tratta di un prodotto molto interessante, che nasconde al suo interno il SoC Qualcomm Snapdragon 730G con 6 GB di RAM, ottimo processore in grado di fornire prestazioni solide in tutti i settori, oltre a un eccezionale display da 11,5 pollici OLED con risoluzione 2K, copertura sRGB del 100% e pieno supporto ad HDR10 e Dolby Vision.

Quattro gli altoparlanti, ottimizzati da Dolby Atmos e sviluppati grazie alla partnership con JBL, in grado di sfoderare un audio surround di altissimo livello, racchiusi all'interno di uno chassis in lega di alluminio dallo spessore estremamente contenuto, per un massimo di 7,7 mm nel punto più spesso, e cornici del display da appena 6,9 mm.

Non solo Home Entertainment. Lenovo Tab P11 Pro è sviluppato per fornire il massimo della produttività, soprattutto in un periodo caratterizzato da un intenso uso dello smart working, grazie alla possibilità di abbinare penna e tastiera.

Il tablet Android di Lenovo più potente di sempre è disponibile all'acquisto in Italia a partire da 649 Euro, mentre la configurazione completa con kit tastiera e penna è disponibile da 799 Euro.