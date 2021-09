Lenovo Tab P12 Pro, Tab P11 5G e Smart Wireless Earbuds ufficiali al Tech World

Sono state "aperte le danze" della settima edizione del Tech World di Lenovo. Infatti, il noto brand ha svelato in un colpo solo un elevato numero di prodotti e altre novità, che ci apprestiamo a raccontarvi in queste pagine. Partiamo da due tablet e degli auricolari, ovvero da Lenovo Tab P12 Pro, Tab P11 5G e Smart Wireless Earbuds.

Lenovo Tab P12 Pro dispone di un pannello AMOLED da 12,6 pollici con refresh rate di 120Hz, supporto all'HDR10+ e luminosità fino a 600 nit. I contenuti di Netflix e Amazon Prime Video si possono visualizzare in HD. Il comparto multimediale punta poi anche sull'audio, grazie alla presenza di quattro speaker realizzati in collaborazione con JBL e al supporto al Dolby Atmos. A sorreggere a livello prestazionale la proposta del noto brand troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 870, affiancato da 8GB di RAM. Non manca poi una batteria da 10.200 mAh con ricarica a 45W, così come il supporto al 5G (opzionale), al Wi-Fi 6 e alla Lenovo Precision Pen 3 (con ricarica wireless e attacco magnetico). Tutto questo in un tablet con uno spessore di 5,63mm, la cui disponibilità partirà da ottobre 2021. Il modello 5G di Lenovo Tab P12 Pro verrà venduto in EMEA a partire da 899 euro (senza VAT). Il modello Wi-Fi invece avrà un prezzo negli USA di 609,99 dollari.

Una citazione a parte la merita l'integrazione della funzionalità Project Unity. In parole povere, un utente che dispone di un PC Lenovo compatibile può "estendere" lo schermo di quest'ultimo mediante il display del tablet. Per intenderci, è possibile ad esempio "passare" una finestra di un programma che consente di modificare foto per sfruttare il touch screen del tablet (magari mediante il pennino) in modo creativo. In parole povere, Lenovo sta creando un "ponte" tra i suoi dispositivi.

Passando a Lenovo Tab P11 5G, chiaramente in questo caso si punta molto sul supporto all'ultimo standard in termini di connessione dati. Il noto brand definisce questo modello come adatto a coloro che vogliono effettuare videochiamate prive di lag anche in mobilità. In ogni caso, ci sono anche altre specifiche interessanti, a partire dallo schermo da 11 pollici con risoluzione 2K. Non mancano poi 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, così come fa capolino un sistema audio con quadruplo speaker realizzato in collaborazione con JBL (immancabile il supporto al Dolby Atmos). La disponibilità in EMEA partirà da ottobre 2021: il prezzo di partenza è fissato a 499 euro (senza VAT).

Arrivando infine agli auricolari Lenovo Smart Wireless Earbuds, questi ultimi supportano l'accoppiamento istantaneo semplicemente aprendo l'apposito box (Lenovo Fast Pair). Non manca la possibilità di connettere gli auricolari a due dispositivi, nonché di caricare il case tramite wireless oppure via USB Type-C. In ogni caso, i driver sono da 11mm, non manca un equalizzatore e in totale sono presenti 6 microfoni (3 per auricolare). Certificazione IPX4, supporto a Google Assistant, controlli touch personalizzabili e fino a 28 ore di autonomia con il case completano il cerchio. Il prezzo di partenza sarà di 99,99 dollari e la disponibilità partirà dal Q3 2021.