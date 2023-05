Lenovo, ecco i nuovi ThinkPad e ThinkStation: c'è il modello con RTX 4090

Dopo aver visto i notebook della linea Yoga di Lenovo in arrivo in Italia, la compagnia di Hong Kong annuncia oggi l'uscita delle nuove workstation ThinkStation e ThinkBook per la produttività, pensate per rispondere alle esigenze più complesse tanto nel campo desktop quanto in quello della mobilità.

Si parte dunque dalle WorkStation ThinkStation desktop della linea P3, che comprende il ThinkStation P3 Tower, il ThinkStation P3 Ultra e il ThinkStation P3 Tiny. Il P3 Tower presenta un nuovo chassis e supporta alimentatori fino a 1.100W, garantendo però al contempo spazio per uno storage fino a 26 TB. Dentro al case del PC abbiamo inoltre una CPU Intel Core di tredicesima generazione, una GPU NVIDIA RTX A5500 e una RAM fino a 128 GB.

Il ThinkStation P3 Ultra, invece, unisce delle performance elevatissime ad uno chassis relativamente più snello, con un volume da meno di quattro litri. Anche in questo caso, il ThinkStation P3 Ultra è compatibile con la NVIDIA RTX A5500, mentre nei prossimi mesi verrà lanciato un controller di gestione della baseboard (BMC) opzionale che consentirà il monitoraggio remoto avanzato del PC.

Il ThinkStation P3 Tiny, invece, presenta un form factor appositamente sviluppato da Lenovo per raggiungere una combinazione mai vista prima tra dimensioni ridotte e potenza. La workstation ha un volume di un solo litro, ma supporta comunque una grafica NVIDIA T1000 con quattro uscite display in aggiunta a quelle montate on-board.

Passando al settore mobile, gli annunci di Lenovo sono ben quattro. Partiamo dal ThinkPad P1 Gen 6 con touchscreen OLED da 16" anti-luce blu e fotocamera da 5 MP. Il device ha anche la connettività Wi-Fi 6E e una grafica ad alte prestazioni garantita da una RTX 4090 Mobile o da una NVIDIA RTX 5000 Ada Generation.

Ci spostiamo poi al ThinkPad P16 Gen 2, anch'esso con RTX 5000 di NVIDIA e con un processore Intel di serie HX fino alla tredicesima generazione: stiamo parlando dunque di un laptop con delle specifiche veramente impressionanti, che non vogliono scendere a compromessi tra prestazioni e form factor. Una scheda tecnica simile è però contenuta nello chassis di un laptop da soli 16", perfetto per la mobilità.

Abbiamo inoltre anche il ThinkPad P16v i Gen 1, un laptop pensato per colmare la differenza di prezzo e prestazioni tra fascia alta e entry-level grazie al suo processore Intel Core di tredicesima generazione di serie H e alla sua GPU NVIDIA RTX 2000 Ada Generation per workstation mobili. Il laptop ha anche un sistema di raffreddamento a doppio deflusso termico, che dovrebbe consentirgli di spingere al massimo ogni applicazione senza surriscaldarsi eccessivamente.

Conclude la proposta workstation di Lenovo la combinazione di ThinkPad P14s i Gen 4 e P16s i Gen 2, che rappresentano le varianti da 14" e 16" del ThinkPad Lenovo pensato appositamente per chi necessita di un device con un'autonomia di batteria lunghissima. Anche in questo caso, comunque, non mancano degli ottimi schermi OLED e una GPU NVIDIA RTX A500 per la mobilità. Infine, vi ricordiamo che le workstation Lenovo arriveranno in Italia a giugno.