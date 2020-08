Lenovo ThinkPad X1 Fold, il primo laptop con display pieghevole al mondo sta per arrivare

Lenovo ormai è pronta a lanciare il primo computer portatile/tablet con display pieghevole al mondo, il ThinkPad X1 Fold. Sul social cinese Weibo l’azienda ha pubblicato un’immagine e un video promozionale che rivela dettagli come la sua leggerezza e il suo spessore decisamente sorprendenti.

Lenovo ThinkPad X1 Fold nel teaser viene mostrato come un laptop/tablet dal peso appena inferiore a 1 kg (per l’esattezza, 1 grammo in meno) che a una prima occhiata sembra un libro. Svelato al CES 2020 nella sua versione finale, è dotato di un display OLED pieghevole 4.3 da 13,3 pollici con risoluzione di 2048x1536 pixel prodotto da LG; 8 GB di RAM e un SSD fino a 1 TB; un processore finora ancora sconosciuto, ma secondo alcuni rumor si tratterebbe di un Intel di prossima generazione; e come sistema operativo ci sarà Windows 10 Pro in una versione creata ad hoc.

Assieme al video teaser che mostra il suo peso, condiviso anche da molti dirigenti dell’azienda come il vicepresidente di Lenovo Group Executive Liu Jun, è stato aggiunto che una delle feature più importanti del ThinkPad X1 Fold è la funzione “sempre connesso”, che permette al dispositivo di accendersi molto rapidamente quando si apre. Non c’è ancora una data ufficiale di lancio o di presentazione, ma anche nel teaser l’azienda ha scritto che “sta arrivando”, indicando l’imminente disponibilità in Cina.

Della serie Lenovo ThinkPad X1 fa parte anche il modello Extreme, un notebook pensato per il lavoro da noi recensito a luglio.