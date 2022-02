Lenovo ThinkPad X1 Yoga: parliamo del nuovo convertibile con Alder Lake

Nel corso del CES 2022, Lenovo ha presentato il nuovo ThinkPad X1 Yoga, il convertibile con Alder Lake a cui abbiamo dedicato anche il video speciale di oggi.

A livello tecnico, il dispositivo è basato su un display da 14 pollici con rapporto di 16:10. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra varie configurazioni: si passa dall'IPS all'OLED 4K HDR 400 con copertura DCI-P3 del 100%. Lenovo ha guardato anche all'intrattenimento con un comparto audio Dolby Atmos a quattro speaker, a cui si aggiungono altrettanti microfoni certificato Dolby Voice.

Per quanto riguarda la connettività, troviamo il WiFi 6E, Bluetooth 5.2 e la possibilità di includere il supporto alla rete 5G, oltre che 4G/LTE.

A livello di configurazioni hardware, le scelte sono tante: è possibile infatti scegliere un processore a scelta fino all'Intel Core i7 vPro di dodicesima generazione, con grafica Intel Iris Xe, fino a 32GB di RAM LPDDR5 ed SSD di 2TB PCI Express 4.0.

Il Lenovo X1 Yoga si profila essere un convertibile adatto a diversi scenari e varie fasce di utenti: da uno studente ad un utente che lo vuole utilizzare per lo streaming di film e serie TV, passando per chi vuole disegnare o giocare in cloud gaming. La batteria è invece da 57 WHr.