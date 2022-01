Lenovo ThinkPad Z è ufficiale, ecco la nuova gamma con materiali riciclati

Il nuovo Lenovo Smart Clock Essential al CES 2022 ha stupito un po' tutti per via del suo caratteristico design e dei bellissimi accessori RGB, ma alla kermesse di Las Vegas c'è stato spazio anche per una inedita gamma di portatili, i nuovi ThinkPad Z.

Un design completamente rinnovato con colori unici e raffinati fa da cornice a una serie di notebook innovativi e attenti all'ambiente, grazie all'utilizzo di materiali sostenibili, tra cui l'alluminio riciclato della scocca e il packaging interamente in bambù e canna da zucchero. Il caricatore, a sua volta, è costituito al 90% da materiale riciclato.

I modelli saranno due, ThinkPad Z13 e Z16, rispettivamente con display da 13,3 e 16 pollici, entrambi IPS WUXGA, con luminosità di picco di 400 nit e aspect ratio 16:10. In entrambi i casi sarà possibile scegliere un pannello OLED 2.8K a bassa emissione di luce blu. Altra caratteristica condivisa è la certificazione secondo standard militari MIL-SPEC-810H.

Sotto la scocca prenderanno posto i processori AMD Ryzen PRO di prossima generazione con grafica integrata e dedicata opzionale per il modello Z16. La collaborazione con AMD ha portato all'implementazione delle nuove tecnologie come Smart Shift e Smart Shift Eco per l'ottimizzazione delle prestazioni e il bilanciamento energetico. Il nuovo trackpad in vetro ForcePad è accompagnato dall'iconico TrackPoint, tratto distintivo della serie ThinkVision, mentre tra le colorazioni disponibili segnaliamo il bronze e l'artic grey.

I nuovi ThinkPad Z saranno disponibili a partire da maggio 2022, con un prezzo consigliato per il nuovo Z13 a partire da 1549 dollari e per il ThinkPad Z16 da 2099 dollari. Ricordiamo che le sorprese potrebbero non essere finite qui, dopo aver dato un'occhiata ai leak sui notebook Lenovo al CES 2022.