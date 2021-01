Lenovo ThinkReality A3, Yoga Slim 7i Pro e nuovi ThinkPad ufficiali al CES 2021

Dopo aver svelato, giusto qualche giorno fa, la lineup di dispositivi IdeaPad e Yoga, Lenovo ha ufficializzato altri prodotti nel contesto del CES 2021 (Consumer Electronics Show). Infatti, la multinazionale cinese ha svelato al grande pubblico ThinkReality A3, Yoga Slim 7i Pro e alcuni nuovi ThinkPad.

Nel primo caso di tratta di occhiali smart ultraleggeri che pongono il focus sul mondo aziendale. Gli occhiali possono essere collegati, mediante un cavo USB Type-C, a uno smartphone Motorola compatibile e dispongono di tecnologia AR basata sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon XR1. I ThinkReality A3 montano display stereoscopici a 1080p, nonché una videocamera RGB da 8MP. Il prodotto viene venduto anche in una PC Edition, che si può collegare a un laptop o a una workstation portatile per attivare monitor virtuali e gestire Windows.

Non è finita qui: questi occhiali smart sono disponibili anche in una Industrial Edition, che permette di gestire contenuti in realtà mista mediante la piattaforma software ThinkReality. Se vi state chiedendo quali sono i principali casi d'uso del prodotto, questi ultimi vanno dalla formazione fino alla simulazione immersiva di attività di vendita e marketing. Gli occhiali smart di Lenovo saranno disponibili in alcuni mercati selezionati a partire da metà 2021. Al momento non abbiamo maggiori informazioni in merito al prezzo. In ogni caso, per ulteriori dettagli sul prodotto potete fare riferimento al sito ufficiale di Lenovo.

Passando al secondo prodotto annunciato da Lenovo, quest'ultimo è un rinnovato Yoga Slim 7i Pro con display OLED. Infatti, la nuova soluzione della multinazionale cinese consente di scegliere tra uno schermo da 14 pollici LCD o OLED. La variante presentata al CES, che presenta un display OLED a 90 Hz che arriva a una risoluzione fino a 2880 x 1800 pixel e copre il 100% della gamma DCI-P3, monta un processore fino a Intel Core mobile di undicesima generazione. La scheda grafica può inoltre arrivare alla NVIDIA GeForce MX450. Non abbiamo maggiori informazioni in merito a disponibilità e prezzi. In ogni caso, ulteriori dettagli arriveranno in futuro.

Passando oltre, stando anche a quanto riportato da ZDNet, la multinazionale ha anche svelato i nuovi arrivi in casa ThinkPad.

Visto che è il CES 2021 è in corso, potrebbero arrivare anche altri annunci da parte di Lenovo, quindi rimanete sintonizzati. In ogni caso, potete trovare maggiori informazioni sui prodotti citati mediante il portale ufficiale dell'azienda.