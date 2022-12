Lenovo, valanga di nuovi IdeaPad e Chromebook a un passo dalle festività

Lenovo ha da poco presentato i nuovi ThinkPad X1. Contestualmente, il colosso tech ha lanciato anche una ricca serie di nuovi device, tra IdeaPad, IdeaCentre, Chromebook e tablet di nuova generazione.

Si parte coi nuovi IdeaPad Pro 5i e IdeaPad Pro 5, notebook disponibili nei tagli da 14 e 16 pollici e in due varianti di colore: Arctic Grey e Frost Blue. Si tratta di un aggiornamento interessante sulla scorsa generazione, con processori Intel Core e AMD Ryzen di nuova generazione affiancati da GPU NVIDIA GeForce Mobility. In entrambi i casi la sicurezza passerà da una cam IR compatibile con Windows Hello, mentre il fronte multimediale è coperto da un display QHD+ con refresh rate fino a 120 Hz, rapporto 16:10 e copertura sRGB completa.

Interessante lifting anche per IdeaPad Slim 5i e IdeaPad Slim 5 Gen 8, anch'essi con processori Intel e AMD Ryzen. Questi ultraportatili rappresentano la categoria slim and light con un tocco in più, vale a dire il display: nel taglio da 16 pollici sono disponibili pannelli fino a "2,5K" di risoluzione, mentre per i 14 pollici c'è la possibilità di scegliere anche un OLED FullHD. In entrambi i casi siamo su una copertura al 100% su DCI-P3, mentre sul frame superiore fa capolino una camera IR per la sicurezza.

Con il nuovo IdeaPad Flex 3i Chromebook da 12 pollici, Lenovo rinnova anche la gamma di dispositivi con OS di Google con un 2-in-1 sottile e leggero, con autonomia fino a 12 ore e display 16:10. Sotto la scocca, i processori Intel Serie N tra i più recenti, mentre la connettività passa attraverso il WiFi 6E.

L'ufficio nel palmo della mano: questa l'idea dietro a IdeaCentre Mini, un mini-PC da appena 1 litro con tanto di alimentatore integrato. Dotato di processori Intel Core di ultima generazione, dispongono di RAM DDR4, archiviazione su SSD e connettività WiFi 6.

Ultimo ma non per importanza il Lenovo Tab M9, immancabile nuova iterazione della linea Tab che offre multimedialità piena grazie ai codec per la riproduzione dei servizi in streaming in HD e promette prestazioni soddisfacenti con il SoC Helio G80. A bordo Android 12, ottimizzato per offrire fino a 13 ore di autonomia e WiFi5 a chiudere il cerchio.

Al momento è nota solo la disponibilità di Tab M9, che arriverà sul mercato italiano a marzo 2023 a partire da 149 euro.