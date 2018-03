Lenovo vince 14 premi iF design award 2018 per i suoi prodotti

Lenovo è stata insignita di 14 nuovi prestigiosi premi di design. Si tratta dei più recenti, giunti alla 65esima edizione. Ogni anno iF International Forum Design GmbH organizza infatti una delle più importanti e quotate competizioni di design al mondo, riconosciuta come simbolo di eccellenza in tutto il mondo.

Con oltre 5.000 prodotti concorrenti da 70 Paesi del mondo, l’iF DESIGN AWARD è il punto di riferimento per l’eccellenza formale, estetica ed ergonomica nel design di oggetti orientati all’utente prodotti da aziende di tutto il mondo per ciascun ambito d’uso.

Quest’anno la giuria ha premiato Lenovo per i seguenti 12 prodotti, più due concept o prototipi.

ThinkPad “Anniversary Edition” TP25

ThinkPad 25 è l’ormai celebre notebook sviluppato per commemorare il venticinquesimo anniversario del leggendario e pluripremiato ThinkPad, prodotto appositamente in edizione limitata a fine 2017.



Molti elementi del suo design sono stati inseriti come risultato di un sondaggio condotto sui clienti di Lenovo.

ThinkPad X1 Tablet



L’X1 Tablet è l’ultimo componente della famiglia ThnkPad X1 e sarà presto disponibile nella sua nuova versione. È progettato per garantire all’utente professionale un’esperienza piacevole, grazie alla qualità dei materiali e all’attenzione al dettaglio. Il grande display da 13 pollici e le altre specifiche tecniche offrono un’esperienza d’uso superiore, simile a quella di un laptop professionale unita alla flessibilità di un tablet stand-alone.



Monitor ThinkVision X1



Il monitor ThinkVision X1 rappresenta il meglio della tecnologia dei display. È il più sottile monitor 4K disponibile sul mercato e unisce un supporto sottile, altoparlanti incorporati, un hub USB, connettività Thunderbolt e una webcam automatica nascosta. Il display 4K borderless (senza cornice) è spesso solo 4,7 mm, mentre il supporto sottile consente all’immagine di dare la piacevole impressione ottica di fluttuare sopra la scrivania.



Monitor ThinkVision X24



Il design del ThinkVision X24 è eccezionalmente sottile ed elegante. Il pannello IPS da 23,8 pollici è spesso 4 mm con una cornice di soli 5mm. Il formato sottile è reso ancora più evidente dalla copertura rastremata con finitura metallizzata scura.



Yoga 730



Lo YOGA 730 (disponibile a breve) è uno dei laptop convertibili dal design più semplice e puro oggi disponibili. Grazie alla cornice ultrasottile, il 730 presenta un display relativamente grande che consente all’utente di riunire l’ingombro esteriore di un laptop 13 pollici con un display di grandi dimensioni.



Famiglia notebook IdeaPad 20



La serie Lenovo Ideapad 20 (disponibile a breve) è progettata per i giovani, e specialmente i millennial. I prodotti hanno un aspetto semplice ed elegante, che coniuga design e prestazioni elevate. Dai prodotti premium a quelli entry-level, il design di Lenovo è caratterizzato dallo stesso linguaggio di linee e forme, smart e dinamico.



Miix 630



Lenovo Miix 630 (disponibile a breve) è il primo 2-in-1 detachable basato su architetttura ARM, che consente un funzionamento “always-on” come per gli smartphone. Questo tablet/laptop ultrasottile con tastiera rimovibile unisce una tastiera completa, protetta da una custodia, con una cerniera regolabile nascosta, in modo da presentare una superficie perfettamente liscia.



IdeaCentre 730s All-In-One



L’IdeaCentre AIO 730s (disponibile a breve) è un desktop All-in-One ultrasottile dal design essenziale improntato al minimo ingombro. Presenta un display senza cornice e una tecnologia in-Cell touch avanzata. Il design evidenzia il display senza cornice e il profilo ultrasottile. Le finiture di pregio e le coperture in tessuto degli altoparlanti rendono questo PC particolarmente adatto agli interni più sofisticati.



Mirage Jedi Challenges



Jedi Challenges presenta un visore per realtà aumentata (AR) Mirage gestito da smartphone, un beacon di tracciamento del movimento, un controller per la Spada Laser e contenuti di gaming Star Wars ad alta tecnologia per soddisfare i desideri di chiunque voglia impugnare una spada laser e far parte della saga di Star Wars. Il visore AR Mirage è progettato ergonomicamente per dare la massima immersività AR dell’esperienza di gioco.



Mirage Solo con Daydream



Lenovo Mirage Solo (presto disponibile) ridefinisce le potenzialità della realtà virtuale immersiva ed è in grado di dare la massima libertà d’uso e un’esperienza di VR unica, unita a tecnologie d’avanguardia.



Tab4 con Smart Assistant



L’ “home assistant” package di Lenovo consente agli utenti di utilizzare al meglio la serie Lenovo TAB4 unito a un potente altoparlante e centro di comando vocale con Amazon Alexa.



Smart Display da 8 e 10 pollici

L’elegante e piacevole formato di Lenovo Smart Display (presto disponibile) coniuga perfettamente forma e funzione; agisce come elemento centrale nel mondo sempre più popolato dei dispositivi IoT e sta al centro dell’esperienza d’uso della smart home.



Da ultimo, Lenovo ha inoltre ricevuto due premi per dei concept o prototipi:



Lenovo SmartVest è il primo dispositivo smartwear per ECG/elettrocardiogramma a 12 sensori, con una scansione cardiaca a 360° e monitoraggio continuo sulle 24 ore. Grazie alla capacità di prevedere criticità cardiache con 8 ore di anticipo, questo dispositivo è potenzialmente in grado di salvare vite. Si tratta di un gilet che presenta 10 elettrodi flessibili come il tessuto stesso, che garantiscono perciò il massimo comfort nell’utilizzo. Inoltre, una app consente al paziente di monitorare il proprio stato di salute in tempo reale. L’app consente inoltre di sincronizzare i dati nel Cloud, per supportare i medici nelle loro diagnosi da remoto.



Lenovo Medicine Card è una scheda stampabile che consente ai pazienti di comprendere la posologia dei farmaci che devono prendere. Accade spesso, in Cina ad esempio, che il personale delle cliniche distribuisca analgesici o farmaci di primo soccorso senza dare chiare indicazioni d’uso, quindi un problema comune a molti pazienti è ricordare quale farmaco devono assumere, a che ora e con quali modalità. Medicine Card resolve queste problematiche presentando rapidamente informazioni chiare.