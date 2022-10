Lenovo vuole lanciare uno smartphone ThinkPhone? Trapela uno strano render

Lo scorso marzo abbiamo visto tutti i nuovi Lenovo ThinkPad lanciati nel 2022, computer portatili top di gamma parte della storica linea conosciuta per la sua sicurezza e resistenza. A quanto pare, però, la società vuole portare il nome anche nel mondo smartphone con uno strano “ThinkPhone”.

Grazie al rinomato informatore Evan Blass e al portale 91mobiles abbiamo infatti accesso a un render in bassa risoluzione di quello che sembra essere proprio un dispositivo mobile dotato di badge ThinkPhone, che potete vedere in calce alla notizia. Dalla fotografia non si riescono a individuare tutti i dettagli chiave dello smartphone, ma è evidente la presenza di tre pulsanti sul lato destro per accensione e controllo volume, il sensore di impronte digitali sotto al display e un comparto fotocamera caratterizzato posteriormente da tre sensori e flash LED.

Osservando però tutti i dettagli tecnici noti a oggi, si evince che il presunto ThinkPhone condivide lo stesso numero di modello (XT-2309) di un prossimo telefono Motorola del 2023 soprannominato Bronco. In altre parole, è probabile che Lenovo intenda proporre questo dispositivo con un nome e marchio differente su mercati specifici, mentre il modello “autentico” apparterrà con ogni probabilità alla gamma Motorola Edge.

Ricordiamo dunque le poche specifiche tecniche di Bronco note oggi grazie alle indiscrezioni, ovvero la dotazione di un chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 o Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca e la presenza di una fotocamera posteriore principale da 50 megapixel. Consigliamo, ad ogni modo, di prendere questi dati con le pinze essendo semplici rumor.

A settembre abbiamo invece visto il nuovo laptop pieghevole ThinkPad X1 Fold.