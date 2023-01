Lenovo Yoga protagonista al CES 23, tra ePaper e convertibili a doppio OLED

I 2023 di Lenovo si apre con una valanga di novità, dall'annuncio dei nuovi Legion con Raptor Lake alla gamma Yoga, che si arricchisce di nuovi innesti e grandi conferme, tra hardware e funzionalità esclusive.

Il prodotto più intrigante del lotto è senza dubbio lui, il nuovo Yoga Book 9i, dotato di doppio schermo OLED e pensato per offrire una straordinaria flessibilità di utilizzo.

Basato su piattaforma Intel Evo, unisce all'affidabilità di Intel anche una buona autonomia e connettività di nuova generazione, oltre a essere configurabile con tastiera bluetooth e cover stand per l'utilizzo a libro oppure a tutto schermo in modalità landscape per la digitazione.

Il tandem di schermi è costituito da due unità OLED PureSight da 13,3 pollici con risoluzione custom 2,8K, che permettono una copertura totale dello spazio DCI-P3 e supporto a Dolby Vision HDR.

La cerniera consente una rotazione a 360 gradi, mentre il comparto multimediale si completa con un sonoro sviluppato con Bowers & Wilkins.

Al suo fianco, lo splendido All-in-one Lenovo Yoga AIO 9i Desktop, un dispositivo di design, elegante e minimale dotato di pannello da 31,5 pollici con risoluzione 4K e copertura completa sRGB.

A bordo fino ai nuovi Intel Core i9 di tredicesima generazione e grafica NVIDIA GeForce RTX Mobility, mentre l'audio è sviluppato in collaborazione con Harman Kardon.

Molto interessante anche il nuovo Lenovo Tab Extreme da 14,5 pollici, con il suo maestoso display OLED 3K a 120Hz e un sistema audio con Dolby Atmos composto da un set di otto altoparlandi JBL.

Sotto la scocca l'ottimo MediaTek Dimensity 9000, SoC ad alte prestazioni che garantisce fino a 12 ore di autonomia.

L'OS a bordo è Android 13, con supporto al pennino proprietario Lenovo Precision Pen 3. Particolarmente versatile anche la sua cover che si trasforma in un comodo piedistallo con tastiera incorporata.

La gamma di laptop Yoga accoglie i nuovi Yoga Slim 6i, Yoga 9i, Yoga Slim 7i Carbon e Yoga 6. Dotato di schermo da 14 pollici, il nuovo Slim 6i è basato su piattaforma Intel Evo, ha uno chassis in alluminio e un display OLED con Dolby Vision.

Il 9i e lo Slim 7i Carbon sono rispettivamente da 14 e 13 pollici, entrambi aggiornati ai nuovi processori Intel di tredicesima generazione. Infine, il nuovo Yoga 6 da 13 pollici, che sceglie invece i nuovi processori AMD Ryzen 7000.

Ultimo ma non per importanza il Lenovo Smart Paper, un eReader dotato di schermo eInk con tecnologia Lenovo Smart Paper per scrivere e disegnare tramite Lenovo Smart Paper Pen come su un taccuino di carta grazie al feedback offerto dalla punta in feltro, dalla latenza massima di 23 ms e dai suoi 4.096 livelli di sensibilità.

Con questo device si potrà leggere, scrivere, ma anche ascoltare e registrare grazie alla memoria da 50 GB.