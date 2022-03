Lenovo Yoga Tab 13 è protagonista di un dj set di Wanderlust a Cortina

A poche ore dalla conferenza al MWC, in cui Lenovo ha presentato il primo ThinkPad con Snapdragon, la compagnia ha annunciato una collaborazione con Klaus che ha dato il via ad un progetto digitale di Wanderlust a Cortina.

Nella meravigliosa cornice del Rifugio Col Drusciè, a circa 2mila metri di altitudine, il produttore musicale e content creato Tudor Laurini (in arte Klaus) ha utilizzato il tablet di Lenovo per trasformarlo in un vero e proprio mixer musicale per il dj set.

La collaborazione rientra nel progetto Wanderlust Vision, in continua evoluzione nato durante la pandemia nel 2020. Klaus ha utilizzato Yoga Tab 13 come mixer, insieme alla strumentazione musicale.

“La collaborazione con Lenovo nasce dalla volontà di sfruttare a pieno le caratteristiche della tecnologia, Yoga Tab 13 è un dispositivo estremamente versatile, che può essere utilizzato in moltissimi contesti e per diversi usi, per questo mi sono trovato subito a mio agio” ha commentato Tudor.

“Siamo particolarmente orgogliosi di sostenere progetti come quello di Wanderlust Vision che, attraverso un linguaggio universale, valorizzano le bellezze delle nostre città e della natura che ci circonda. Speriamo possa rappresentare un’ispirazione per la nuova generazione di content creator: che essi possano coglierne i messaggi e ancor di più, siamo particolarmente soddisfatti che la nostra tecnologia smarter abbia contribuito al raggiungimento di questo bellissimo risultato” ha aggiunto Natasha Perfetti, Marketing Manager, Lenovo in Italia.

Lenovo Yoga Tab13 è un tablet da 13 pollici con processore octa-core Qualcomm Snapdragon 870 e display 2K con Dolby Vision HDR e batteria in grado di garantire un’esperienza di streaming dei contenuti fino a 12 ore.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo pubblicato un nostro hands on del Lenovo Yoga Tab 13.