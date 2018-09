Lenovo Z5 Pro: foto e video dello smartphone all-screen con camera a scorrimento manuale

Ricorderete sicuramente Lenovo Z5, uno smartphone pubblicizzato in modo roboante dal vicepresidente Chang Cheng, che però non si è poi rivelato essere quello che il pubblico attendeva. Ora, però, la società con sede a Hong Kong sembra voler lasciarsi alle spalle quell'inconveniente con il nuovo Lenovo Z5 Pro.

Infatti, il nuovo dispositivo è già apparso online in un video, che potete vedere qui sopra, ed è stato mostrato direttamente dal vicepresidente Liu Ju durante una conferenza dedicata alla stampa a Pechino. Qui sotto trovate alcune foto in merito.

Come potete vedere, lo smartphone in questione sembra disporre di cornici particolarmente ridotte, per un display che potremmo definire "all-screen", ovvero quello che dovrebbe essere stato montato sulla versione base di Z5. La peculiarità dello smartphone, però, è sicuramente la camera a scorrimento manuale. Infatti, non sembra esserci alcun meccanismo per farla fuoriuscire, ma semplicemente l'utente effettua il tutto "spostando" lo schermo. In questi casi, il video qui sopra descrive il tutto meglio di mille parole.

Stando a quanto riportato anche dai colleghi di GSMArena, Lenovo Z5 Pro dovrebbe essere annunciato ufficialmente il prossimo 1 ottobre. Riuscirà questa volta la società con sede a Hong Kong a mantenere le promesse? Staremo a vedere, siamo fiduciosi in merito.