Lenovo Z5 Pro GT: partnership con Ferrari e smartphone più potente al mondo su AnTuTu?

Dopo essere stato annunciato ufficialmente nella giornata di ieri, Lenovo Z5 Pro GT torna a far parlare di sé per via del suo punteggio su AnTuTu e della presunta variante esclusiva Ferrari Edition.

Il primo è stato fatto trapelare dai colleghi di Phandroid: Lenovo Z5 Pro GT avrebbe fatto registrare 368480 punti su AnTuTu Benchmark, ovvero oltre 10.000 punti in più di iPhone XS. Pensate che la variante base di Z5 Pro si è fermata a 166389 punti nella nostra recensione. Insomma, prestazioni da capogiro, che ovviamente sono possibili grazie al nuovo processore Qualcomm Snapdragon 855 (Lenovo Z5 Pro GT è il primo smartphone a montarlo) e ai 12GB di RAM che lo affiancano. La variante Ferrari Edition, che potete vedere nell'immagine presente qui sopra, è invece trapelata attraverso Weibo.

Vi ricordiamo che Lenovo Z5 Pro GT monta anche uno schermo Super AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), elevato screen-to-body ratio e sensore di impronte digitali posto sotto allo schermo. La peculiarità dello smartphone è la scocca estraibile, che dispone di un meccanismo manuale e contiene la capsula auricolare, la dual camera posteriore da 16MP + 8MP e il sensore IR anteriori. Troviamo poi una dual camera anteriore Sony IMX576 da 24MP + Sony IMX519 da 16MP, una batteria da 3350 mAh con supporto alla ricarica veloce 5V/3A, 6/8/12GB di RAM LPDDR4x e 128/256/512GB di memoria interna.