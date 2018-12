Lenovo Z5 Pro GT ufficiale: Snapdragon 855, 12GB di RAM e scocca estraibile

Lenovo ha appena annunciato il primo smartphone a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 855. La variante GT di Z5 Pro sembra proprio puntare al top della classifica AnTuTu, visto che dispone anche di 12GB di RAM.

Si tratta di una variante potenziata dello smartphone Z5 Pro, che abbiamo recensito qualche giorno fa. Il design rimane quindi quello del modello originale, che vede anteriormente uno schermo Super AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), elevato screen-to-body ratio e sensore di impronte digitali posto sotto allo schermo. La peculiarità dello smartphone è la scocca estraibile, che dispone di un meccanismo manuale e contiene la capsula auricolare, la dual camera posteriore da 16MP + 8MP e il sensore IR anteriori.

Troviamo poi una dual camera anteriore Sony IMX576 da 24MP + Sony IMX519 da 16MP e una batteria da 3350 mAh con supporto alla ricarica veloce 5V/3A. Ci pensano un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855 operante alla frequenza massima di 2,42 GHz (4 x Kryo 845 1,8GHz + 4 x Kryo 845 2,42 GHz), 6/8/12GB di RAM LPDDR4x e 128/256/512GB di memoria interna a far girare come si deve il sistema operativo Android 9 Pie con personalizzazione ZUI 10. Assenti però jack audio e ricarica wireless.

Come già avvenuto per il modello base, Lenovo Z5 Pro GT sarà disponibile solamente in Cina. Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, il mercato cinese accoglierà ben quattro varianti dello smartphone il prossimo 24 gennaio 2019. Quella da 6/128GB costerà 2698 yuan (circa 345 euro), quella da 8/128GB 2998 yuan (circa 380 euro), quella da 8/256GB 3398 yuan (circa 430 euro) e quella da 12/512GB 4398 yuan (circa 560 euro).