Lenovo Z5: lo smartphone con display all-screen sarà lanciato a giugno

Lenovo ha finalmente rilevato la data di lancio del suo atteso smartphone display all-screen: Z5. I rumor e i leak emersi nelle ultime settimane saranno confermati?

In particolare, l'evento si terrà in Cina il prossimo 5 giugno alle ore 14:00 locali. Stiamo ovviamente parlando dell'arrivo del dispositivo sul suolo cinese, mentre per un approdo sul mercato europeo dovremo ancora attendere. Sarà comunque interessante vedere se i rumor relativi alle specifiche tecniche saranno confermati o meno.

Stando a diverse fonti, sembra che il rapporto screen-to-body sia del 95%, valore che difficilmente si è visto in uno smartphone. Si vocifera poi della presenza di unafotocamera frontale da 13MP "a comparsa", mentre il sensore di impronte digitali potrebbe essere posizionato sotto il display. Altre fonti descrivono uno schermo da 6 pollici con risoluzione 2280x1080 pixel e una CPU Qualcomm Snapdragon 845. Il tutto affiancato da 6/8GB di RAM e 32/64/128 GB di memoria interna espandibili tramite microSD. Il comparto fotografico dovrebbe essere gestito da dual camera posteriore da 13MP, mentre la batteria dovrebbe essere da 3200 mAh. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 8.0 Oreo. Le caratteristiche tecniche sono frutto di rumor e leak e vi invitiamo, dunque, a prenderle con la dovuta cautela. Il canale YouTube IT. Tech ne ha realizzato anche un primo video concept.