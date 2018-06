Lenovo Z5 sold out in meno di un minuto, nonostante il 'cambio di rotta'

Ricorderete sicuramente la storia di Lenovo Z5, il tanto vociferato smartphone che doveva disporre di display all-screen e 4TB di memoria interna.

Tuttavia, l'annuncio finale dello smartphone ha segnato un deciso "cambio di rotta" da parte della società cinese, che ha scelto di puntare molto sul prezzo. In tanti pensavano che questo avrebbe influito sulle vendite di Lenovo Z5, ma oggi è accaduto esattamente il contrario. Infatti, l'apertura delle vendite online della variante Indigo Blue è stata un successo, con lo smartphone che è andato sold out in circa 50 secondi.

Vi ricordiamo che Lenovo Z5 monta un display IPS da 6,2 pollici con aspect ratio 19:9, risoluzione Full HD+ (2246x1080 pixel) e screen-to-body ratio del 90%, una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 636 operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, una GPU Adreno 509, 6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile fino a 256GB tramite microSD), una dual camera posteriore da 16MP + 8MP (f/2.0), un sensore anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 3300 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W. Non mancano il sensore di impronte digitali, il jack per le cuffie e tutte le connettività richieste dal mercato odierno, tra cui 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac dual-band, Bluetooth 5.0 e USB Type-C. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con ZUI 3.9, con la promessa di Lenovo di un aggiornamento imminente alla versione 4.0 basata su Android P.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, in Cina è di 1299 yuan (circa 170 euro) per la variante 6/64GB e di 1799 Yuan (circa 240 euro) per quella da 6/128GB.