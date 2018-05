Lenovo Z5: il vicepresidente parla di ben 4TB di memoria interna!

Dopo aver confermato l'esistenza di Lenovo Z5 e averne diffuso alcuni teaser, Chang Cheng, vicepresidente della società con sede a Hong Kong, è tornato a parlare dell'atteso dispositivo all-screen, che a quanto pare avrà ben 4TB di memoria interna.

Il tutto è stato divulgato tramite il popolare social network cinese Weibo, per poi essere ripreso dai colleghi di AndroidHeadlines. Nono sono stati rivelati ulteriori dettagli in merito, ma sembra che questo sia reso possibile da alcuni dei 18 brevetti che Lenovo ha dichiarato di aver depositato per Z5.

Vi ricordiamo che, stando a diverse fonti, sembra che il rapporto screen-to-body sia del 95%, valore che difficilmente si è visto in uno smartphone. Si vocifera poi della presenza di una fotocamera frontale da 13MP "a comparsa", mentre il sensore di impronte digitali potrebbe essere posizionato sotto il display. Altre fonti descrivono uno schermo da 6 pollici con risoluzione 2280x1080 pixel e una CPU Qualcomm Snapdragon 845. Il tutto affiancato da 6/8GB di RAM e 32/64/128 GB di memoria interna espandibili tramite microSD. Il comparto fotografico dovrebbe essere gestito da dual camera posteriore da 13MP, mentre la batteria dovrebbe essere da 3200 mAh. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 8.0 Oreo. Le caratteristiche tecniche sono frutto di rumor e leak e vi invitiamo, dunque, a prenderle con la dovuta cautela.