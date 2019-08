Lenovo Z6 Pro arriva in Europa: è un top di gamma dal costo contenuto

Lenovo Z5 Pro è stato un successo in Cina, dove è riuscito ad andare sold out in appena un secondo. Non ci sorprende, dunque, che la società cinese si sia finalmente decisa di portare in Europa la sua serie di smartphone tanto osannata in madrepatria. Il primo dispositivo ad approdare sul suolo europeo sarà Lenovo Z6 Pro.

Infatti, come riportato anche da GSMArena, lo smartphone coinvolto è appena stato lanciato in Bulgaria a un prezzo di circa 500 euro. Insomma, il costo è sicuramente competitivo, viste anche le caratteristiche tecniche. Le colorazioni disponibili sono quella rossa e quella verde.

Per chi non lo sapesse, Lenovo Z6 Pro monta un display AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), notch "a goccia", aspect ratio 19,5:9 e supporto all'HDR10, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855, una GPU Adreno 640, 6/8GB di RAM LPDDR4X, 128/256GB di memoria interna (espandibile fino a 512GB tramite microSD), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2, ultra-wide) + 8MP (f/2.4, tele) + 2MP (f/1.8, ToF), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 27W. Il sistema operativo è Android Pie con personalizzazione ZUI 11, mentre le dimensioni del dispositivo sono di 157,5 x 74,6 x 8,65 mm, per un peso di 185 grammi. Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11ac passando per il Bluetooth 5 e per la porta USB Type-C.

Si tratta insomma di uno smartphone particolarmente interessante, visto anche quanto vi abbiamo detto nella recensione di Lenovo Z5 Pro (che avevamo importato dalla Cina proprio in vista di un futuro arrivo della gamma di smartphone in Europa).