La lente di Nimrud degli Assiri: era usata secoli prima la creazione di un telescopio?

Nel 1850, l'archeologo Austen Henry Layard fece una scoperta sorprendente nel Palazzo del Nord-Ovest di Nimrud, nell'odierno Iraq settentrionale. Tra le rovine, trovò un pezzo di cristallo di rocca altamente lucidato, che avrebbe poi suscitato molte speculazioni riguardo alla sua vera funzione.

Questo cristallo, noto come "Lente di Nimrud", risale a circa il 750-710 a.C. e fu inizialmente identificato come una lente. Una teoria più audace suggerisce che possa essere la prova che gli antichi astronomi assiri avevano creato telescopi quasi 3000 anni fa. Il professor Giovanni Pettinato dell'Università di Roma, nel 1999, avanzò l'ipotesi che la lente potesse spiegare le avanzate conoscenze astronomiche degli antichi Assiri.

Secondo lui, potrebbero aver visto gli anelli di Saturno, rappresentandolo come un dio circondato da serpenti. Tuttavia, questa teoria ha dei buchi. Gli Assiri rappresentavano spesso serpenti in molte delle loro opere, e non esiste alcun riferimento scritto a un telescopio di quel periodo. Inoltre, la lente avrebbe offerto una qualità visiva molto bassa per un telescopio. Nonostante ciò, potrebbe essere stata utilizzata come una rudimentale lente d'ingrandimento o come strumento per concentrare i raggi del sole e accendere un fuoco.

Come ha scritto il curatore del British Museum, dove l'artefatto è esposto, è molto probabile che queste siano semplicemente proprietà accidentali del cristallo. Potrebbe essere stato un pezzo di intarsio, forse per un mobile. In sintesi, anche se tentati di utilizzare la Lente di Nimrud come una lente d'ingrandimento o come un telescopio molto rudimentale, in realtà potremmo semplicemente star maneggiando un pezzo di un antico mobile assiro.

