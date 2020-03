Queste lenti a contatto potrebbero consentire ai daltonici di distinguere verde dal rosso

L'essere umano riesce a distinguere circa 1 milione di colori. Tuttavia, alcuni non riescono a farlo a causa di un difetto di natura genetica: il daltonismo, un'inabilità a percepire i colori. Le correzioni per alcuni tipi di daltonismo sono già disponibili, sotto forma di occhiali da sole. Adesso, sono arrivate anche delle lenti a contatto.

La tecnologia è da attribuire agli ingegneri Sharon Karepov e Tal Ellenbogen dell'Università di Tel Aviv in Israele. Questa innovazione non solo aggiunge nuove entusiasmanti opzioni al mercato della terapia daltonica, ma l'intero processo può essere personalizzato per adattarsi a una vasta gamma di disabilità visive.

La stragrande maggioranza dei daltonici vede i colori, ma non tutti. Più comunemente, infatti, le persone hanno difficoltà a distinguere i colori nelle lunghezze d'onda rosse e verdi (come nel tipo di daltonismo più comune, la deuteranomalia). "I problemi nel distinguere il rosso dal verde interrompono le semplici routine quotidiane come decidere se una banana è matura", afferma Karepov, spiegando la tecnologia alla base delle nuove lenti a contatto per la correzione del colore. "Gli occhiali basati su questo concetto di correzione sono disponibili in commercio, tuttavia sono significativamente più voluminosi rispetto alle lenti a contatto", continua l'uomo.

La tecnologia di filtraggio su cui fanno affidamento Karepov ed Ellenbogen per la loro correzione ha più a che fare con le strane proprietà ottiche delle metasuperfici: minuscole variazioni di superficie intese a modificare il modo in cui la luce riflette o passa in un materiale. Gli ingegneri hanno deciso di realizzare metasuperfici nel modo tradizionale, trovando invece un metodo per trasferire il film sottile da 40 nanometri su una lente curva.

La tecnologia deve ancora essere provata per bene, ma le simulazioni di laboratorio suggeriscono che le distinzioni cromatiche potrebbero essere 10 volte migliori con le loro lenti. Le lenti a contatto saranno molto utili in futuro: da quelle intelligenti a quelle capaci di misurare il diabete.