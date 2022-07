Le lenti a contatto smart con realtà virtuale sono quasi realtà: testato un prototipo

Mojo Vision, una startup californiana, ha testato un prototipo completo e funzionante delle sue lenti a contatto intelligenti in realtà aumentata, che possono essere indossate negli occhio proprio i modelli tradizionali.

L’annuncio è arrivato dall’amministratore delegato della compagnia, Drew Perkins, il quale ha affermato di aver indossato il prototipo (che ha aumentato la sua vista grazie ad uno schermo microLED) nell’occhio sinistro per lassi di tempo di un’ora. Lo stesso CEO però osserva che questo è solo “il primo passo” ed il lavoro da fare è tanto.

Mojo Vision infatti punta ad integrare un’interfaccia utente in grado di adattarsi agli occhi in un ecosistema in realtà aumentata che possa “fornire accesso alle informazioni di cui si ha bisogno durante la giornata, il tutto facendovi sembrare voi stessi”.

A livello tecnico, il minuscolo schermo MicroLED ha una densità di 14mila pixel per pollice e rappresenta “lo schermo più piccolo e più denso mai creato per contenuti dinamici”, grazie ad un diametro inferiore ai 0,5mm. Presente anche un microprocessore ARM, una radio a corto raggio ed un sistema di rilevamento del movimento potenziato.

Questa versione preliminare prevede di indossare un pacchetto di processori al collo per facilitare la trasmissione dei dati, ma è chiaro che l’obiettivo finale è eliminare tutti questi ingombri. Le lenti sono ben lontane dal diventare un prodotti di consumo, ma il CEO ha osservato che questo test rappresenta un passo in avanti importante che può “migliorare la vita di milioni di persone”.

Delle lenti a contatto smart di Mojo Vision avevamo parlato su queste pagine qualche mese fa.