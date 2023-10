Le lenti fotografiche di iPhone 16 Pro potrebbero essere più sottili e leggère

Mentre si continuano ad avanzare ipotesi sui possibili chip di iPhone 16, un nuovo rapporto pubblicato oggi dall’Economic Daily News si sofferma su un altro aspetto legato alla linea di smartphone 2024 della società di Cupertino: il comparto fotografico.

Secondo quanto emerso, l’iPhone 16 Pro potrebbe avere delle lenti in vetro stampato. Apple infatti dovrebbe utilizzare questa nuova tecnologia per snellire la sporgenza della fotocamera, ma anche ridurre il peso ed offrire agli utenti uno zoom migliore dal momento che secondo altri rumor l’iPhone 16 Pro potrebbe beneficiare di un teleobiettivo da 120mm.

Il vetro stampato potrebbe rivelarsi fondamentale per ridurre lo spessore ed il peso. Inoltre, le lenti stampate potrebbero permettere agli ingegneri di includere uno zoom migliore in un chip più piccolo: Apple quindi potrebbe offrire lunghezze focali di 24 e 120mm ma con obiettivi più sottili. Altri rumor emersi in precedenza riferivano anche che lo smartphone sarà dotato di un cristallo tetraprismatico con teleobiettivo più lungo.

Qualche settimana fa, un altro massiccio rumor dava TSMC già al lavoro sul chip A18 Pro di iPhone 16, che dovrebbe essere alla base della scheda tecnica per offrire una maggiore potenza a fronte di una migliore efficienza energetica. Ovviamente vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli.