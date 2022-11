La lenza da pesca persa in mare in un anno è così tanta da avvolgere la Terra 18 volte

Sappiamo che i rifiuti umani all'interno del mare sono così tanti che nel 2050 la plastica supererà i pesci, ma un altro dato sconvolgente viene dalla lenza da pesca: ogni anno ne viene persa così tanta che sarebbe possibile avvolgere la Terra 18 volte con la quantità lasciata all'interno dell'acqua.

"I dati raccolti per creare queste stime provenivano direttamente dai pescatori stessi per informare la nostra comprensione delle perdite degli attrezzi da pesca alla fonte", afferma il socioecologista marino Kelsey Richardson dell'Università della Tasmania. Sono stati intervistati 450 pescatori in sette paesi, chiedendo informazioni sull'uso e le perdite degli attrezzi da pesca.

"Proporzionalmente, gli attrezzi sono stati persi dai pescherecci più piccoli", sostengono gli scienziati nel loro articolo, suggerendo che le navi più grandi possano essere dotate di tecnologie migliori per ridurre gli sprechi. Le perdite maggiori, inoltre, provenivano anche dall'utilizzo delle reti a strascico, una pratica notoriamente dannosa per l'ambiente.

Queste attrezzature hanno un impatto devastante sulle creature, poiché molti animali acquatici rimangono impigliati nelle reti e feriti dagli ami. Nel 2019, così come vi avevamo riportato, uno studio ha osservato oltre 1.000 casi di squali e razze impigliati. "Le nostre stime aggiornate aiutano a evidenziare dove devono concentrarsi gli sforzi per supportare la gestione della pesca e gli interventi di gestione degli attrezzi per generare soluzioni mirate per ridurre gli attrezzi da pesca che finiscono nei nostri oceani", afferma infine Richardson.