Leo Messi Re anche di Instagram: la Pulce macina record sui social e Whatsapp

Dopo essersi preso lo scettro di Campione del Mondo al termine della finale dei Mondiali di domenica scorsa, Leo Messi è diventato anche il Re di Instagram. Ad incoronarlo è stato un post del CEO di Meta, Mark Zuckerberg.

Dopo i record di Google registrati durante la finale dei Mondiali di Qatar 2022, e quelli di Twitter annunciati da Elon Musk, Mark Zuckerberg ha diffuso alcuni (impressionanti) dati.

Il numero uno del social network ha annunciato che il post pubblicato dall’attaccante del Paris Saint Germain in cui ha celebrato la vittoria del Mondiale è di diritto nei libri di storia per numero di like: mai prima d’ora un post aveva portato a casa tanti mi piace. Nel momento in cui stiamo scrivendo, a due giorni dalla pubblicazione, il carosello di foto e la didascalia in cui Messi “urla” ai social la sua contentezza per il trofeo portato a casa ha ottenuto oltre 69 milioni di like.

Ma non è tutto: l’eco della spettacolare finale si è fatto sentire anche su Whatsapp, dove sono stati inviati 25 milioni di messaggi al secondo. È l’effetto GOAT, come è stato soprannominato dall’account di Facebook in risposta al post di Zuckerberg. Messi si è preso la scena mondiale.

(Credits foto: Instagram Leo Messi)