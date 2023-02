Leonardo DiCaprio darà il nome a questo serpente mai visto prima

I serpenti sono creature che o si odiano, o si amano: da un lato, il terrore per il loro strisciare ha la meglio sulla mente di tante persone; dall’altra, invece, il fascino per il loro aspetto è irresistibile. Leonardo DiCaprio è tra le persone che apprezzano questi animali, tanto che una nuova specie prenderà un nome dato dall’attore.

Strisciando tra gli arbusti nelle foreste pedemontane di Panama, infatti, è stata scoperta una specie mai vista prima lunga circa 38 centimetri ed esperta nella caccia di lumache. Molto docile, si difende senza mordere il predatore e avvolgendosi in modo protettivo attorno alla sua testa, emettendo un cattivo odore. Per questa ragione, è stata chiamata “serpente mangiatore di lumache di DiCaprio” o, con un nome più scientifico, Sibon irmelindicaprioae. Da dove deriva questo nome? Molto semplicemente, prende il cognome dell’attore ambientalista Leonardo DiCaprio e il nome della madre, Irmelin Indenbirken.

Questa è peraltro una delle cinque nuove specie di serpenti scoperte nella regione sudamericana centrale dalla Khamai Foundation, un'organizzazione non governativa focalizzata sulla conservazione. Alejandro Arteaga, autore dello studio che ha fornito anche la foto che trovate in copertina alla notizia, ha dichiarato: “Queste nuove specie di serpenti sono solo la punta dell'iceberg in termini di scoperte di nuove specie in questa regione. Ma se l'estrazione illegale continuasse a questo ritmo, potrebbe non esserci l'opportunità di fare scoperte future”.

Arteaga si riferisce nello specifico alle miniere d’oro a cielo aperto – in gran parte illegali – aperte di recente nella stessa regione, portando alla deforestazione delle foreste pluviali: “Sia le miniere a cielo aperto legali che quelle illegali sono inabitabili per i serpenti mangiatori di lumache, ma le miniere legali possono essere il minore dei due mali. Per lo meno rispettano il limite delle aree protette vicine, risponde a un'autorità superiore, e presumibilmente è improbabile che attirino la violenza nei confronti di ranger del parco, ricercatori e ambientalisti”.

Per questo motivo, il Sibon irmelindicaprioae è già potenzialmente classificabile come “specie quasi minacciata”.

