Questo è LEONARDO, il primo robot con gambe multiarticolari e propulsori ad elica

Dopo aver visto Atlas di Boston Dynamics fare parkour, i robot continuano a stupire, a dimostrazione di come i progressi compiuti in questo settore siano importanti. Oggi vi presentiamo LEONARDO, un bipede che sa anche fare skateboard.

LEONARDO è frutto di un progetto dei ricercatori di Caltech, ed è l'acronimo di LEgs ON BOARD drOne. E' alto 76 cm ed è il primo robot con gambe multiarticolari e propulsori ad elica.

Per crearlo, il team di Caltech si è espirato agli uccelli, che sono in grado di combinare movimenti tipici delle camminate ai voli per muoversi attraverso varie superfici. Proprio questo approccio ha consentito di ricercatori di implementare in LEO una serie di funzionalità extra di cui non sono dotati altri robot: ad esempio può effettuare delle manovre che richiedono un livello di equilibrio elevato e gli permettono di muoversi senza troppi problemi su terreni irregolari. Ciò è dimostrato dal fatto che LEO può anche andare in skateboard, oltre che evitare scale ed effettuare altri movimenti.

Caltech ora è al lavoro per renderlo ancora più intelligente: l'obiettivo è fare in modo che sia quasi autonomo e che possa decidere da solo quando ha bisogno di usare le eliche e quando no.

