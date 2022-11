A una leonessa in uno zoo cresce una criniera e i guardiani sono sconcertati

Sappiamo che i leoni maschi hanno la criniera, mentre le femmine no. Tuttavia questa regola non è assoluta e recentemente a una leonessa allo zoo di Topeka in Kansas è cresciuta una criniera, un fenomeno estremamente raro che è stato osservato soltanto una manciata di volte.

La protagonista della nostra storia si chiama Zuri, una creatura di 18 anni, che già alla fine del 2020 stava iniziando ad avere una discreta peluria intorno al collo. Il fenomeno si è verificato alcune volte negli zoo di tutto il mondo, tra cui un caso del 2011 in Sud Africa e un altro nel 2018 allo zoo di Oklahoma City.

Anche alle femmine in natura crescono le criniere, con cinque casi segnalati dal Botswana in un articolo del 2016. In natura è difficile spiegare le condizioni che hanno portato allo sviluppo della pelliccia, mentre in cattività si può studiare al meglio il fenomeno. La creatura con criniera dello zoo di Oklahoma City, infatti, ha mostrato una sovrapproduzione di androstenedione, un ormone che il corpo usa per produrre l'ormone maschile testosterone.

Attualmente i veterinari dello zoo di Topeka non hanno ordinato test ormonali specifici per Zuri; la leonessa ha superato tutti i suoi screening sanitari standard e i test ormonali non sono una parte tipica del controllo. Quello che hanno notato gli addetti ai lavori è che la leonessa sembra più esuberante da quando ha iniziato ad avere la criniera, ringhiando e reggendo più spesso.

Zuri ha 18 anni, mentre l'aspettativa di vita media dei leoni in cattività è di 14,5 anni, e gli scienziati pensano che la leonessa stia iniziando a subire cambiamenti ormonali a causa dell'età oltre la media. A proposito, visto che siamo in tema: ma chi vincerebbe in uno scontro tra una tigre e un leone?