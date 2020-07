Leoni marini decapitati continuano a spuntare su un'isola e nessuno sa il perché

Sulle rive dell'Isola di Vancouver, in Canada, negli ultimi mesi sono stati trovati i corpi decapitati di almeno cinque leoni marini. Non è chiaro come siano morti questi animali e si tratta di un vero e proprio mistero.

Dopo aver visto le foto degli animali morti, Anna Hall, una zoologa di mammiferi marini della Sea View Marine Sciences, ha affermato che è probabile che siano coinvolti gli esseri umani. "Per me, questo sembra intenzionale, che si tratti di una sola persona o di un gruppo di persone", afferma Hall a CTV News, un notiziario canadese.

La specie è un leone marino di Steller (Eumetopias jubatus). Questi animali, che vivono lungo parti della costa del Pacifico del Nord America, Giappone e Russia, sono quasi minacciati, secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura. I maschi possono raggiungere lunghezze fino a 3.3 metri e pesano in media 1.000 chilogrammi.

Deborah Short, residente a Nanaimo, una città sull'Isola di Vancouver, ha affermato di aver notato un leone marino senza testa mentre portava a spasso il suo cane lungo le coste ad aprile. "All'inizio ho pensato che fosse un tronco e poi mentre mi avvicinavo, mi sono reso conto che si trattava di un leone marino". Anche altre persone hanno trovato leoni marini decapitati nella zona. In alcuni casi, sembra che il cranio pulito della creatura sia stato lasciato vicino al corpo. A partire da ora, il conteggio dei corpi trovati è almeno di cinque.

Short ha appreso che diversi gruppi delle Prime Nazioni (popoli indigeni o autoctoni del Canada) stavano proponendo di essere autorizzati a raccogliere o abbattere i leoni marini locali, poiché con il boom delle popolazioni, il numero di salmoni e altri pesci protetti e in via di estinzione - che i leoni marini mangiano - sono precipitati, ma non ci sono prove di ciò. In Canada, queste creature sono protette dalla Fisheries Act e dalla Species at Risk Act.

Non è ancora chiaro perché questi animali siano stati presi di mira; pelli e baffi di leone marino vengono talvolta utilizzati per creare oggetti come tamburi e maschere, ma per effettuare queste attività bisogna richiedere un permesso e ogni uccisione deve essere segnalata al Canadian Fisheries and Oceans Canada (DFO).

Insomma, un vero e proprio mistero degno di un romanzo di Agatha Christie o Sir Arthur Conan Doyle.