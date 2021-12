Leonid Rogozov, la storia del chirurgo che si tolse da solo l'appendice

L'appendicectomia, ovvero l'asportazione chirurgica dell'appendice, è considerata da molti dottori uno degli interventi chirurgici più facili. Certo, è sicuramente un operazione semplice... ma non quando non ci sono medici che possono operarti, ti trovi in Antartide, sei completamente isolato dal mondo e devi essere operato d'urgenza.

Leonid Rogozov, uno dei 12 sovietici incaricati di costruire una base sovietica in Antartide, si è trovato in questa situazione verso la fine del 1960. Dopo la costruzione della base, il loro campo venne colpito da un inverno glaciale e sarebbe stato possibile tornare a casa solo a fine stagione. Rogozov, tuttavia, iniziò ad avere un problema di infiammazione dell'appendice.

Quest'ultima se non esportata in tempo può essere fatale, e nei giorni successivi alla diagnosi il dolore iniziò a farsi sempre più forte e insostenibile (a proposito, cosa sarebbe successo se gli umani non avessero mai avuto l'appendice?). "Stanotte non ho dormito e fa un male cane! [...] Ancora non mostro alcun sintomo evidente di perforazione imminente, ma ho un presentimento davvero opprimente addosso", scriveva Rogozov nel suo diario.

Dopo una cura di antibiotici che risolse la situazione e un peggioramento evidente, il dottore decise di tentare l'unica possibilità che aveva a sua disposizione: operarsi da solo. I compagni del chirurgo sgomberarono la sala operatoria - ovvero la stanza di Rogozov - e disinfettarono tutto secondo le istruzioni del malato.

C'era una vera e propria equipe intorno al paziente (che era anche il dottore che avrebbe condotto l'operazione). Un collega teneva gli strumenti, un altro teneva uno specchio e un altro ancora avrebbe fatto da "riserva". Dopo aver dato le istruzioni in caso di un suo svenimento e aver preso un anestetico, Rogozov iniziò l'operazione.

Dopo circa 30 minuti dall'inizio, il dottore iniziò a percepire nausea e vertigini, facendo brevi pause, e sudava moltissimo. Durante la sua operazione il chirurgo non indossò guanti per "toccare al meglio gli strumenti" e dopo 1 ora e 45 minuti strazianti... tutto andò per il meglio. A fine operazione Leonid prese un sonnifero e si addormentò - la febbre durò una settimana, ma dopo un ciclo di antibiotici andò via (un problema simile si è verificato nello spazio, ma è finito sicuramente molto meglio).

Due settimane dopo Rogozov stava benissimo. Un anno dopo è tornato a San Pietroburgo e non è mai più tornato in Antartide. Tuttavia, la sua storia ancora oggi è incredibile.