Il Leopardo di Amur è il grande felino più raro al mondo, ecco quanti ce ne sono

Quando parliamo degli animali più rari della Terra, le ragioni che li rendono tali hanno quasi sempre a che fare con la loro conservazione e il rischio d’estinzione; purtroppo è il caso di questa incredibile sottospecie di leopardo, che però è anche notoriamente elusiva di natura (un tratto che gioca a suo favore).

Tra tutti i suoi cugini, il Leopardo di Amur (Panthera pardus orientalis) è di gran lunga il più raro e si trova allo stato brado nelle zone fredde e montuose della taiga eurasiatica. Il suo habitat fa sì che la sua pelliccia sia una tra le più spesse nel mondo dei grandi felini.

Ma per quanto ben adattato all’ambiente possa essere, i pericoli causati dal bracconaggio e dall’attività umana in generale hanno ridotto notevolmente i numeri della popolazione. Secondo uno studio del 2016 che ha tenuto conto degli avvistamenti avvenuti nel nordest della Cina – dagli anni ‘50 agli anni ‘90 – si evidenzia “un ripido declino a partire dal 1970, che implica un impatto negativo delle pressioni antropogeniche.”

Oggi i numeri di questo animale si aggirano intorno ai 200 allo stato selvatico, il che lo rende probabilmente il felino più raro in assoluto . La più grande concentrazione di leopardi di Amur nell’est della Russia ne conta 121, mentre si ritiene che ci siano altri gruppi sparsi di numero ben minore.

Insomma, un’affascinante specie a rischio che però riesce a resistere alla minaccia del bracconaggio grazie alla propria elusività e capacità di non farsi vedere, tanto dalle prede quanto dai predatori. Ciononostante, come specifica lo studio del 2016, “l’esigua popolazione che sopravvive oggi si trova in estremo pericolo a causa della deforestazione e delle pressioni antropogeniche.”

