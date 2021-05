Leopardo scappa da zoo e, tra le tante cose, si stanno utilizzando 100 polli come esca

Nella periferia di Hangzhou, nella Cina orientale, un leopardo è in fuga da uno zoo da più di quattro settimane. Gli esperti cercavano di catturare la creatura in tutti i modi possibili e, oltre al rilascio di un piccolo esercito di droni per una migliore osservazione dall'alto, sono stati "dispiegati" anche 100 polli vivi come esca.

Sono stati tre i leopardi ad essere fuggiti dall'Hangzhou Safari Park, mentre i funzionari stavano pulendo le gabbie il 19 aprile. Il 21 aprile gli esperti hanno catturato il primo leopardo dopo averlo fatto addormentare con un dardo tranquillante, mentre l'8 maggio hanno catturato il secondo, che aveva delle ferite alla zampa posteriore.

Il terzo era ancora in libertà e i residenti nei pressi del parco sono stati avvertiti di rimanere in casa per la propria sicurezza. Sono stati schierati 1.700 membri del personale, sono stati rilasciati 990 droni, 100 polli vivi per attirare l'attenzione del felino e sono stati installati sensori di movimento a infrarossi vicino agli specchi d'acqua.

Cinque persone sono state perfino arrestate perché stavano cercando di insabbiare la fuga degli animali dallo zoo. Ci sono molte possibilità che il leopardo, secondo gli esperti, non venga abbattuto, perché non ha mai imparato a cacciare il proprio cibo ed è probabilmente affamato, secondo quanto riporta il The Guardian.

