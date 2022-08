A Lerici esiste la Farfalla Dorata: l'evento è unico al mondo!

Avete mai sentito parlare della farfalla dorata di Lerici in Liguria? Si tratta di un fenomeno straordinario che attira lo sguardo curioso di tutto il mondo. Un evento unico, che si verifica solo in determinati giorni dell'anno.

Dopo aver visto lo straordinario evento che accadrà ad Agosto, eccone uno che accade solitamente nel mese di Giugno. Per quanto possa apparire strano, viene definita proprio così: "farfalla dorata". Si tratta di un fenomeno particolare e molto affascinante che si presenta solo ed esclusivamente in uno specifico periodo dell'anno e come accennato prima, in corrispondenza di una località ricca di alberi e vegetazione vicino al piccolo borgo di Lerici, in Liguria.

Si tratta di una sagoma a forma di farfalla che appare su un megalite a forma di fallo. È durante il tramonto che avviene la vera e propria magia. Proprio in questo particolare orario, i raggi solari attraversano e oltrepassano il "tetralithon", ovvero una struttura formata da quattro rocce lavorate. Fu realizzata dall'uomo nel VII millennio A.C., secondo lo studioso Calzolari, per determinare con esattezza il passaggio alla nuova stagione.

È un evento osservabile nei sei giorni a cavallo del solstizio d'estate ovvero il 21 Giugno. Gli esperti tengono a sottolineare che appare, anche se in forma decisamente più lieve, anche nell'arco temporale che va dal 25 Maggio al 29 Luglio.



Come nel caso dell'illusione ottica della farfalla, anche questa volta non si parla del vero animale, ma di sue rappresentazioni, nonostante siano sicuramente affascinanti.