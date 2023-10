Lettera aperta di 20 telco alle big tech: 'devono contribuire allo sviluppo delle reti'

Il tema del fair share continua ad essere attuale e con una lettera aperta firmata dai rappresentanti di 20 telco (tra cui TIM e Vodafone) viene nuovamente chiesto alle big tech di contribuire allo sviluppo delle reti.

A firmare l’appello ci sono anche l’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, e la CEO di Vodafone Margherita Della Valle, secondo cui “serve un contributo equo e proporzionato da parte dei principali generatori di traffico ai costi delle infrastrutture di rete”.

Le 20 tlc, in vista degli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2030 nell’ambito della Digital Decade, osservano che senza gli investimenti necessari “il Decennio Digitale fallirà. Gli investimenti futuri sono sotto grave pressione e sono necessarie delle azioni regolatorie per garantirli”. Tali investimenti devono essere però stabiliti da una serie di nuove regole, e nella stessa lettera viene anche chiesta una revisione del quadro regolatorio delle telecomunicazioni e la revisione della politica dello spettro.

Con questa lettera, “gli operatori delle telecomunicazioni europee invitano i responsabili politici a garantire un contributo equo da parte delle aziende che traggono maggiori benefici dall’infrastruttura che sviluppiamo e gestiamo”, vale a dire le big tech che hanno portato ad un aumento del traffico e che “attualmente non pagano quasi nulla per il trasporto dei dati sulle nostre reti e non coprono i costi necessari per espandere le reti e raggiungere gli obiettivi dell’UE”.

Qualche mese fa, Meta aveva immediatamente bocciato la proposta europea sul fair share ed aveva specificato che non ha alcuna intenzione di pagare i costi di rete per la banda larga.