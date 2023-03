'Pericolosa per l'umanità': Musk ed altri esperti chiedono lo stop allo sviluppo dell'IA

A poche ore dalla pubblicazione dei rapporti secondo cui GPT-4 starebbe mostrando segni di senzienza, Elon Musk ed un gruppo di esperti in intelligenza artificiale oltre che dirigenti del comparto tech ha firmato una lettera per esortare le società specializzate in IA a sospendere temporaneamente lo sviluppo di sistemi più avanzati di GPT-4.

La lettera aperta, pubblicata dal Future of Life Institute, conta circa 1000 firmatari tra cui il cofondatore di Apple Steve Wozniak, il CEO di Stability AI Emad Mostaque e l’autore di Sapiens Yuval Noah Hararias. Viene chiesta la sospensione immediata dell’addestramento e sviluppo di tali sistemi per appena sei mesi, dopo di che si chiede che tali attività diventino pubbliche, verificabili e coinvolgano tutti gli attori pubblici.

“I sistemi di intelligenza artificiale con intelligenza competitiva umana possono comportare gravi rischi per la società e l’umanità, come dimostrato da ricerche approfondite e riconosciuto dai migliori laboratori di intelligenza artificiale”, si legge nella lettera che arriva a poco più di due settimane dal debutto di GPT-4, il modello multimodale più avanzato mai esistito.

Secondo i firmatari “l’intelligenza artificiale avanzata potrebbe rappresentare un profondo cambiamento nella storia della vita sulla Terra e dovrebbe essere pianificata e gestita con cura e con risorse adeguate. Sfortunatamente, non stiamo vedendo questo livello di pianificazione e gestione, e se negli ultimi mesi i laboratori di intelligenza artificiale si sono sfidati in una corsa fuori controllo per sviluppare e implementare menti digitali sempre più potenti che nessuno, nemmeno i loro creatori, possono capire, prevedere o controllare in modo affidabile.”

Da parte di OpenAI però non è arrivata alcuna risposta.