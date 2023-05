La lettera segreta della regina Elisabetta II? Potremo aprirla nel 2085

Ben nascosta in un caveau al sicuro da qualsiasi occhio indiscreto in Australia, c'è una lettera scritta dalla regina Elisabetta II che non potrà essere aperta per altri 62 anni. Quale prezioso segreto conterrà mai?

Dopo aver conosciuto le mucche della regina Elisabetta che dormivano su letti ad acqua, oggi parliamo di una oramai celebre lettera, indirizzata al (futuro) sindaco di Sydney. La particolarità? Possiede delle precise e rigorose istruzioni, che ne vietano l’apertura sino al 2085.

Secondo i resoconti dei vari media in giro per il mondo, nemmeno le persone più vicine alla regina Elisabetta II sanno cosa è contenuto all'interno di queste pagine, rendendo il tutto ancora più affascinante.

"In un giorno adatto da voi scelto nell'anno 2085 d.C., vi prego di aprire questa busta e trasmettere ai cittadini di Sydney il mio messaggio", si legge nelle istruzioni della lettera, rimarcando ancora una volta l’incredibile stile di uno dei personaggi più influenti della storia dell’umanità.

La lettera in questione non è però recente come si potrebbe pensare. Fu firmata infatti nel lontano novembre 1986. Oggi, si trova in una capsula ben sigillata all'interno dello storico Queen Victoria Building di Sydney.

L'unico indizio che possiamo avere giunge proprio da questo peculiare edificio. Il 1986 fu infatti l’anno in cui venne completato il restauro dell’intero palazzo, ma in che modo questo possa influenzare la lettera rimane un mistero.

A quanto pare l’Australia oltre a delle profonde grotte, possiede ora un mistero che rimarrà tale ancora per tanti anni, ma che siamo sicuri sarà in grado di ripagare abbondantemente l’attesa.