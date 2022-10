Dopo aver letto, farai più attenzione a togliere le lenti a contatto

Mentre alcuni hanno deciso di studiare i moscerini per dare la vista agli uomini, altri scelgono di rovinarsi "volutamente" la vista. Ben 23 lenti a contatto sono state rimosse dall'occhio di una paziente. Vediamo che cosa è successo in America.

È ormai spopolato su internet divenendo virale in poche ore, il video di un'optometrista di Newport Beach in California, che ha mostrato addirittura 23 lenti a contatto rimosse dall'occhio di una paziente. Una signora dell'età di settant'anni circa, a fine giornata è giunta in ambulatorio affermando di percepire qualcosa nell'occhio di molto fastidioso. Soffriva di dolore agli occhi e la sua vista era offuscata.

In virtù di questo, la dott.ssa Kurteeva ha pensato che potesse trattarsi di un pezzo di lente a contatto rotta o un graffio sulla cornea. Ciò che ha scoperto però, ha lasciato tutti senza parole.

Attraverso lo speculum palpebrale ha osservato i bordi attaccati l'uno all'altro e "Tirandoli fuori, mi sentivo come se potessi vederne ancora di più e ho chiesto al mio assistente di prendere il mio telefono per registrare la rimozione" ha affermato la dott.ssa Kurteeva.

Ciò che ha destato tanto scalpore è come fosse stato possibile aver dimenticato di togliere, o comunque non aver notato tutte queste lenti negli occhi. Per circa un mese infatti, la signora ogni mattina aveva messo le lenti a contatto dimenticando di rimuovere prima le altre della sera precedente.

Nonostante sia una situazione del tutto insolita, non è allo stesso tempo impossibile, poiché nelle persone più anziane i fornici (specifiche aree della palpebra simili a delle sacche), sono molto più profondi, ragion per cui ci sarebbe molto più spazio per eventuali "lenti dimenticate". Chissà se la signora sarà oramai tanto abituata, da essere in prima fila per provare le lenti a contatto smart con realtà virtuale, che stanno finalmente divenendo una realtà concreta.