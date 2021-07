Il tuo letto è un covo di germi, batteri e creature orribili: le scoperte degli scienziati

Sei germofobico? Allora ti consigliamo di non leggere questa notizia. Nel nostro letto, infatti, possiamo trovare una grande combinazione di sudore, saliva, forfora, cellule morte della pelle, particelle di cibo e molto altro. Tutti questi elementi rendono il vostro giaciglio il luogo ideale per la formazione di germi, batteri e molto altro.

In un articolo pubblicato su The Conversation, infatti, dei ricercatori hanno fatto un "piccolo" elenco di queste creature che hanno trovato nei letti. Preparatevi, perché sicuramente le loro scoperte non faranno dormire sogni tranquilli:

Acari e cimici : ogni giorno vengono perse all'incirca 500 milioni di cellule della pelle e la maggior parte di queste cadono sul letto mentre si dorme o si riposa. Le cellule morte in questione vengono mangiate (e attirano) i microscopici acari della polvere. Questi acari, insieme ai loro escrementi, possono scatenare allergie e persino asma. Le cimici, invece, infestano molto spesso i materassi, in particolare i bordi e le cuciture e possono causare segni di morsi rossi;

Germi domestici : i germi domestici sono quegli organismi che possono essere trovati nei vestiti, asciugamani, servizi igienici o bagno, superfici della cucina o persino animali domestici. Ovviamente questi germi possono essere portati nel vostro letto e, tra quelli più comuni troviamo una varietà di specie batteriche, tra cui S. aureus ed E. coli, specie fungine come la Candida albicans e persino il virus del raffreddore;

Batteri: una ricerca sulla biancheria da letto degli ospedali ha scoperto che i batteri Staphylococcus, E. coli e altri batteri simili erano comuni. Certo il vostro letto (per fortuna!) non è come quello dell'ospedale, ma altre ricerche precedenti hanno scoperto numerosi ceppi batterici nel vostro giaciglio.

Un lavaggio corretto e regolare, quindi, è fondamentale per garantire che questi organismi non si diffondano nei vostri letti.