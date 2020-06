I lettori Bluray Samsung non funzionano più: migliaia di segnalazioni da tutto il mondo

E' stato un fine settimana di passione per i possessori di lettori BluRay Samsung. Alcune segnalazioni emerse negli scorsi giorni infatti riferiscono che i player non funzionerebbero più, per una ragione ancora non nota. Secondo quanto riportato da vari siti, dal 17 Giugno i dispositivi continuerebbero a riavviarsi all'infinito.

I social network ed il forum ufficiale di Samsung sono invasi da lamentele. I messaggi provengono da utenti sparsi in tutto il mondo, ed a quanto pare sono interessati diversi modelli di lettori BluRay della società coreana.

Un utente twitter ha stilato una sorta di elenco preliminare dei modelli che sono incappati nel malfunzionamento, che include:

BD-E5900

BD-J5100

BD-J5500

BD-J5700

BD-J5900

BD-JM51

BD-JM57C

HT-J4200

HT-J4500

Ad oggi non sappiamo se lo stesso stia avvenendo anche in Italia, e come sempre vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti per farci sapere se state riscontrando lo stesso problema.

Samsung però ha fatto sapere di essere a conoscenza del problema, ma al momento ancora non ha diffuso alcuna informazioni sulla natura. Tuttavia, il fatto che siano interessati diversi modelli in vari paesi del mondo lascia presagire che potrebbe trattarsi di un aggiornamento software andato male o di qualche grave bug che li ha afflitti.

Alcuni utenti ipotizzano un disservizio di natura server, e fanno riferimento ad un conflitto con i certificati SSL. Attendiamo ulteriori dettagli.