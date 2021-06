Lexar al lavoro sulle nuove schede SD Express: saranno il futuro della fotografia?

Il gigante della memoria flash Lexar ha annunciato di essere all’opera con lo sviluppo di alcune delle prime schede SD Express, formato inedito di memorie SD che sulla carta dovrebbe riuscire nell’intento di triplicare la velocità delle odierne schede UHS-II: si prospetta, quindi, come il futuro ideale per gli amanti della fotografia.

Queste nuove schede, come ripreso da PetaPixel, promettono una velocità di trasferimento dati di quasi 4 GB/s e una velocità di lettura massima pari a 985 MB/s, numeri estremamente importanti soprattutto per coloro che utilizzano fotocamere mirrorless di fascia alta in grado di riprendere filmati in risoluzione 8K, raffiche continue di foto in formato RAW e anche fotografie a 360 gradi. Inoltre, le nuove schede si baseranno su interfacce PCIe 4.0 e NVMe e avranno un design particolarmente simile alle schede SD note a tutti.

Le schede SD Express sono ancora un prodotto nuovissimo sul mercato memorie flash, dato che il produttore taiwanese ADATA è l’unico fino a oggi ad avere manifestato l’interesse e l’intenzione di produrle e lanciarle sul mercato nella seconda metà del 2021, assieme anche alle prime schede microSD Express per droni e altri piccoli dispositivi che, comunque, nel caso di Lexar arriveranno solamente a inizio 2022 per lavorare in prodotti ammiraglia come la Sony A7S III o altri modelli simili.

Esiste già, però, un altro standard d’ultima generazione denominato CFExpress, sviluppato non dalla SD Association ma dalla organizzazione Compact Flash; di conseguenza, si prospetta una possibile “guerra” tra i due formati che verterà molto probabilmente sui prezzi.

Per gli appassionati di fotografia che vogliono cimentarsi nell’astrofotografia abbiamo dedicato due brevi guide per fare i primi passi nel settore e, in seguito, mettere in pratica le nozioni acquisite con le prime foto notturne.