Lexar presenta la scheda di memoria SD da 1 terabyte

A sei anni dalla presentazione del primo prototipo di scheda SD da 1 terabyte, mostrato da SanDisk, anche Lexar ha deciso di salire sul carrozzone ed al CES 2019 di Las Vegas ha annunciato una scheda di memoria SD da 1 terabyte, ovviamente rivolta ai professionisti.

"Quindici anni fa, Lexar ha annunciato una scheda SD da 16 gigabyte. Oggi siamo entusiasti di annunciare 1 terabyte di spazio di archiviazione nello stesso form factor" ha detto in un comunicato Joey Lopez, Senior Marketing Manager di Lexar.

La società ha precisato che la scheda è in grado di offrire una velocità di lettura di 95 MB/S e di scrittura fino a 70 MB/S, con classificazione V30/U3.

La linea Lexar 633x delle schede SDHC ed SDXC UH-I copre opzioni di memoria da 16 gigabyte fino all'ultima arrivata, da 1 terabyte, che può essere acquistata a 499,99 Euro. Un prezzo non certo accessibile e conveniente, ma come detto poco sopra si tratta di una soluzione adatta solo per determinati mercati e determinate fasce di clienti, come fotografi professionisti che necessitano di molto spazio di archiviazione e velocità di lettura e scrittura elevate.

Sulla data di lancio, invece, ancora non sono disponibili molte informazioni, tanto meno sull'eventuale approdo anche in Italia.