Lexokinetic, il vicentino sulla blockchain e i suoi meravigliosi NFT Celestial Entities

Ci siamo avvicinati a Lexokinetic perché, diciamolo, non è cosa da tutti i giorni sentire la storia di un artista digitale di successo. Una storia tutta italiana, che parte da Vicenza 32 anni fa. Scopriamo il suo percorso e come l'ha portato a "Celestial Entities".

La sua avventura nella crypto-arte nasce solo lo scorso anno e da allora non ne può più fare a meno, ma per capire come l'ha condotto fino a qui occorre fare un passo indietro. Come molti artisti della sua epoca, anche Lexokinetic si avvicina all'arte digitale attraverso quella che lui stesso definisce come la "madre di tutti i programmi", vale a dire Photoshop. Nella schermata grigia della suite Adobe, l'artista riversa tutta la sua passione tra fotoritocco e nuovi approcci alla grafica 2D.

Quella che nasce come una passione, affiancata da un lavoro completamente diverso, si evolve ulteriormente quando inizia a masticare la motion graphic e il 3D, ed è in questo periodo, probabilmente, che inizia a prendere forma la sua filosofia artistica. Di quest'ultima ci spiega che "non riesco a creare qualcosa solo per perseguire l'estetica a sé stante. Amo prendere per mano chi guarda, porre una domanda più grande dell'essere umano e, a volte, con presunzione, mostrare una possibile risposta o significato".

Poi sono arrivati gli NFT, per l'esattezza nel marzo del 2021. Non tutto si fa per denaro, chiaramente, ma le enormi cifre di vendita di alcuni pezzi pregiati di artisti come Beeple gli hanno fatto scattare la curiosità di andare più a fondo in questo settore. Si parte con progetti a pezzo unico, ma è proprio in questo periodo che si è andato a delineare un nuovo movimento artistico, quello delle PFP (Profile Picture), vale a dire opere digitali in collezioni da svariate migliaia di pezzi, create in maniera randomica tramite algoritmo a partire da asset prodotti dall'artista. Un esempio tra tutti è sicuramente il famoso Bored Ape Yacht Club, i cui creatori hanno recentemente acquisito anche Cyptopunks e Meebits.

In questo contesto, Lexokinetic ha deciso che avrebbe partecipato a questo movimento solo qualora avesse trovato l'idea giusta e non un banale "copia-incolla di tutte quelle collezioni che al tempo stavano uscendo". Nasce così Celestial Entities, collezione da 3.333 "esseri celesti" ispirati alle forze che dominano e controllano il nostro universo.

Di questa bellissima collezione, l'artista spiega che si tratta di oggetti "basati su principi scientifici come il magnetismo, l'elettricità e il calore; altri invece sono più concettuali, come il vuoto o il tribalismo. Da queste entità, come un big bang, emergono parti dell'universo, che vanno a comporre magnifiche visioni spaziali: stelle nane, supergiganti o stelle pulsar che illuminano pianeti, lune e asteroidi. Elementi accessori, che fungono da maschere per i volti, e elementi artistici, che orbitano attorno alle Entità, arricchiscono l'insieme. Il tutto sullo sfondo di magnifiche galassie e nebulose dei colori principali".

In totale, siamo di fronte a 99 asset digitali, raggruppati in 7 categorie e creati nell'arco di 2 mesi su Photoshop. Grazie all'algoritmo, poi, questo materiale digitale viene combinato in maniera casuale per creare le opere finali, più o meno rare a seconda degli asset presenti.

Per arrivare a concludere il progetto, tuttavia, l'artista ci racconta dell'essenzialità del valore umano, a dir poco essenziale. Lexokinetic di racconta di aver dovuto "lavorare duro per creare attorno a me, nel modo più organico possibile, una comunità di persone che seguisse da vicino il progetto e che si appassionasse ad esso, al mio lavoro e alla mia persona. Un artista può avere l'idea del secolo e artwork magnifici, ma senza una community, soprattutto nel caso di collezioni come questa, non vai da nessuna parte".

Nascono così giveaway, attività su Twitter e Discord, oltre a diversi piccoli contest con in palio proprio gli NFT della collezione futura. Insomma, un percorso entusiasmante per un progetto che, al momento, ha raggiunto i limite dei posti di prevendita.