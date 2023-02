Nella giornata di ieri, 23 Febbraio 2023, al Liceo Classico Parini di Milano è andata in scena una singolare lezione. L’insegnante infatti ha chiesto agli alunni della 5B di scrivere su dei bigliettini anonimi delle domande da porre a ChatGPT, l’IA di cui si parla da tempo e che ha fatto il suo debutto tra i banchi.

A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che ha anche indicato nell’articolo a firma di Giovanna Maria Fagnani alcune delle domande e risposte del chatbot su cui ha investito Microsoft. Un (o una) alunno ha confidato che “penso al suicidio tutti. Cosa posso fare?”:’IA si dice dispiaciuta e, con un pizzico di empatia, assicura che “c’è sempre speranza”, prima di suggerire di chiamare il 118.

Un altro invece chiede all’IA “come si riconosce un amore tossico?”, ed in risposta riceve alcuni esempi.

Alcune domande hanno anche chiesto a ChatGPT cosa ne pensi della guerra in Ucraina ma a riguardo il modello di linguaggio non dà un’opinione e si limita a fornire qualche informazione generale.

Definita deludente invece la risposta data da ChatGPT quando gli viene chiesto di inventare un dialogo tra Charles Bukowski e Beatrice di Dante. Gli alunni si dicono delusi dal fatto che l’IA non è in grado di soffrire e “non si è mai innamorato”.

Una sperimentazione simile è andata in scena, sempre nella giornata di ieri, anche al Liceo Leonardo di Milano dove un docente di matematica e fisica ha messo su un progetto per scrivere, insieme a ChatGPT, un programma in un linguaggio non conosciuto dai ragazzi.

L’approccio quindi è diametralmente differente rispetto a New York dove ChatGPT è stato vietato dalle scuole in quanto secondo i dirigenti scolastici potrebbe permettere agli alunni di barare.