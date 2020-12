LG: nel 2021 nuovi TV OLED con pannelli più luminosi, anche da 83 pollici

Secondo un rapporto di AVCesar, LG avrebbe intenzione di introdurre un TV OLED 4K da 83 pollici nel 2021, oltre che un pannello OLED più luminoso. La nuova variante andrebbe ad aggiungersi a quelle da 48, 55, 65 e 77 pollici, in una fascia di mercato non certo accessibile da tutti, non solo per ragioni di prezzo.

Il rapporto menzione anche un pannello OLED "ad alta luminosità", in grado di raggiungere i 1000 nits. Questo viene descritto come simile allo schermo trovato nei televisori OLED di punta a marchio Panasonic.

FlatpanelsHD, a riguardo afferma che la nuova evoluzione gli OLED sfrutterà un elemento luminoso ed una nuova architettura, che garantirà maggiore luminosità. Lo stesso sito afferma anche che, sulla base di alcuni rapporti finiti tra le mani dei redattori, lo schermo OLED dovrebbe essere il 20% più luminoso rispetto a quelli attuali.

Resta da capire quando arriveranno gli annunci, e se avranno qualche tipo d'impatto sugli LG CX. La cornice ideale potrebbe essere il CES 2021 di Las Vegas, che si terrà il prossimo mese di Gennaio.