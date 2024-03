LG 27UP650P Monitor 27' UltraHD 4K in sconto su Amazon, nuova offerta

Se state cercando un nuovo monitor gaming, su Amazon.it trovate una proposta LG da 27 pollici con risoluzione UltraHD 4K in vendita ad un prezzo ridotto, 249.99 euro grazie alle offerte di primavera.

SUPER OFFERTA Monitor LG 27 pollici UltraHD 4K Il monitor LG ha una diagonale da 27 pollici e una risoluzione Ultra HD 3840 x 2160, aspect ratio 16:9 e tecnologie AntiGlare, Flicker Safe, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS) e Crosshair.

Il tempo di risposta è 5ms (GtG) e non manca la compatibilità AMD FreeSync 60HzAMD FreeSync 60Hz,Pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione (1.07 Miliardi di Colori e DCI-P3 95%), 400 cd/m2, Colore Calibrato, VESA DisplayHDR 400 (High Dynamic Range), schermo multitasking, Screen Split e Reader Mode (Low Blue-Light).

Il monitor può contare su due prese HDMI, una connessione DIsplay Port 1.4, Attacco VESA 100x100, Stand Pivot. Le dimensioni totali con lo stand sono pari a 613.5 x 569.3 x 239.3 mm. Un monitor venduto ad un prezzo ridotto, bastano poco meno di 250 euro per portarsi a casa questo schermo LG da 27 pollici con risoluzione Ultra HD 3840 x 2160, ideale per giocare ma anche per l'intrattenimento domestico come la visione di film, serie televisive ed eventi sportivi in alta definizione 4K.