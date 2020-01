LG, ecco il 48CX: il primo TV OLED da 48 pollici debutta al CES 2020

Si sta tenendo in questi istanti la conferenza di LG al CES 2020, ma sono già arrivati i primi annunci ufficiali. Il produttore ha infatti mostrato il nuovo TV OLED da 48 pollici, il 48CX che sfoggia una risoluzione 4K UHD e la terza iterazione del processore a9 proprietario, che migliorerà ulteriormente la qualità delle immagini.

Come gli altri modelli della linea Gallery, anche il 48CX supporterà il Dolby Vision HDR, il Dolby Atmos ed il Dolby Vision IQ per la prima volta che, a quanto pare, offrirà un altro livello di regolazione dell'immagine in base alla luce ambientale ed al contenuto.

E' integrata anche la Filmmaker Mode, annunciata lo scorso anno dalla UHD Association e che può essere attivata e disabilitata manualmente.

LG quindi apre le porte ad un nuovo trend che, secondo quanto affermato da vari siti, potrebbe essere seguito nel corso dell'anno anche da altri produttori. Sono tanti infatti i siti che raccontano le intenzioni di altri marchi di lanciare sul mercato televisori di alta qualità ma con diagonali più ristrette nel corso del 2020.

Il modello da 48 pollici in questione potrebbe essere particolarmente utile per il cliente medio, sia per ragioni di budget che di spazio. Dettagli sui prezzi e la data di lancio però non ne sono stati diffusi al momento dell'annuncio.