LG: 500 Euro di rimborso sull'acquisto di un TV OLED fino al 30 Novembre 2020

Nuova promozione lanciata da LG oggi 1 Ottobre 2020. Il marchio asiatico consente di ottenere fino a 500 Euro di rimborso sull’acquisto di un TV della serie GX. Rientrano nell’offerta tre modelli, che danno diritto ad altrettanti importi diversi.

Nello specifico, acquistando l’OLED55GX6LA da 55 pollici si riceveranno 200 Euro di rimborso, che diventano 300 Euro per l’OLED65GX6LA da 65 pollici. L’OLED 77GX6LA da 77 pollici, invece garantisce il massimo del rimborso: 500 Euro.

Per partecipare alla promozione è necessario effettuare l’acquisto entro il 30 Novembre 2020 e quindi registrare il prodotto nella pagina LG For You entro 15 giorni, presentando la prova d’acquisto e la documentazione richiesta.

In fase di registrazione sarà richiesto anche l’IBAN dove LG provvederà ad effettuare l’accredito secondo i tempi previsti.

Sono compatibili con l’offerta tutti gli acquisti effettuati presso i negozi online e fisici Mediaworld, Unieuro, Unieuro City, Expert, Comet, Sme, Expert Group, Euronics, Euronics Point, Euronics City, Trony, Freeshop, Sinergy, Elettrosintesi, Supermedia e Salvadori, oltre che Amazon, a patto che però i TV siano venduti e spediti direttamente dal colosso di Jeff Bezos.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata, contenente tutte le condizioni e le eventuali restrizioni. L'offerta è davvero molto interessante e farà gola a tanti.