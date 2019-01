LG: il 5G deve ancora arrivare, ma il 6G è già in fase di progettazione

E' risaputo che lo sviluppo di una nuova tecnologia richiede molto tempo. Per questo motivo, LG ha annunciato che sta già lavorando al 6G, prima ancora che il 5G arrivi sul mercato. In particolare, la società sudcoreana ha dichiarato che ha avviato le ricerche per lo sviluppo delle nuove reti, con l'obiettivo di diventare leader del settore.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di PhoneArena e come scritto dalla stessa LG sul suo sito ufficiale, LG sta già conducendo i primi test interni nel suo centro di ricerca che si trova a Daejeon, in Cina. Il progetto verrà portato avanti in collaborazione con il Korea Advanced Institute of Science and Technology.

Ci vorranno chiaramente molti anni per vedere i primi risultati in tal senso, ma il fatto che la società sudcoreana ci stia già lavorando è quantomeno interessante. Pensate che le stime parlano di un lasso di tempo di 10 anni prima che il 6G arrivi a livello consumer. Insomma, dovremo prima chiaramente passare per l'era 5G.

