LG 8K QNED TV in arrivo nel 2021: si punta sulla tecnologia mini LED

Dopo i rumor che descrivono il possibile arrivo, nel 2021, di TV OLED con pannelli più luminosi, torniamo a parlare su queste pagine delle future novità relative al portfolio di LG. Infatti, la società sudcoreana ha ufficializzato il prossimo arrivo dei televisori QNED, che faranno uso della tecnologia mini LED.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e The Verge, ad adottare questo approccio saranno i modelli premium LCD 8K e 4K in uscita nel corso del prossimo anno. Per chi non lo sapesse, i televisori odierni in genere fanno uso di centinaia di LED per la retroilluminazione. L'idea alla base della tecnologia mini LED consiste, come d'altronde si evince dal nome, nel "ridurre" le dimensioni di questi LED. In parole povere, questo si traduce in un numero molto più elevato di LED. Nel caso di LG, si sta parlando di oltre 30.000 LED.

In ogni caso, in termini pratici questi televisori, ribattezzati "QNED" da LG, dovrebbero offrire all'utente finale un contrasto di alta caratura, nonché dei miglioramenti in termini di riproduzione dei colori e HDR. Ovviamente, non manca il supporto al refresh rate fino a 120 Hz. Nel caso vi stiate chiedendo a cosa si riferisce la "Q" nel nome scelto dall'azienda sudcoreana, la lettera fa riferimento a Quantum Dot. La "N", invece, probabilmente si riferisce al brand NanoCell.

La diagonale del pannello dei TV LG QNED dovrebbe arrivare fino a 86 pollici. In ogni caso, molto probabilmente ne sapremo di più durante l'ormai imminente CES 2021 (Consumer Electronic Show).