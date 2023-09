LG abbraccia l'era dei PC pieghevoli: Gram Fold arriva a ottobre

È ormai da un po' di tempo che nel mondo Tech si fa riferimento ai PC pieghevoli. Tuttavia, finora a livello concreto si è visto ben poco, se non quanto potete apprendere dalla nostra recensione di ASUS Zenbook 17 Fold OLED (c'è stato anche qualche esperimento di Lenovo). Adesso, però, i tempi sembrano essere maturi per una prima generazione.

A tal proposito, come riportato anche da Ars Technica, nell'ultimo periodo si stanno vedendo sempre più brand abbracciare questa novità. C'è stato da poco l'annuncio di HP Spectre Foldable 17, ma ora anche un'altra grande azienda ha deciso di lanciarsi nella produzione di questa tipologia di dispositivi. Sì, è arrivato il reveal di LG Gram Fold.

Quest'ultimo per il momento è stato svelato solamente per il mercato sudcoreano, dunque non è ben chiaro se il prodotto uscirà da quei confini (anche se alcune fonti si dicono pronte a un futuro lancio quantomeno negli Stati Uniti d'America), ma le immagini (che potete vedere anche a corredo della notizia) possono sicuramente attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia a livello globale. In seguito a questi annunci, sembra insomma giunta effettivamente l'ora di fare riferimento alla prima effettiva generazione di PC pieghevoli.

LG Gram Fold verrà lanciato il 4 ottobre 2023 in Corea del Sud, a un prezzo pari a 4,99 milioni di won (circa 3.726 dollari al cambio attuale). Quando è aperto, il dispositivo presenta uno schermo da 17 pollici con risoluzione 2560 x 1920 pixel e può essere utilizzato come una sorta di tablet, mentre quando è piegato il form factor è per certi versi quello di un notebook da 12,2 pollici. La parte inferiore del display può visualizzare una tastiera virtuale o risulta possibile in alternativa agganciare un'apposita tastiera Bluetooth (o comunque associarne una in modalità wireless).

Questo lancio non è importante solamente per il prodotto citato, ma anche perché LG Display ha avviato la produzione di pannelli OLED per laptop pieghevoli da 17 pollici, cosa che potrebbe potenzialmente espandere il numero di brand che possono accedere alla tecnologia. Inoltre, si stanno facendo passi in avanti anche lato Windows 11, visto che Microsoft sta puntando maggiormente sull'esperienza pieghevole in termini di software. Basterà la novità in casa LG a dare effettivamente il via all'era dei PC pieghevoli? Staremo a vedere.